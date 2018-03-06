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Древние африканские артефакты могут решить загадку ослабления магнитного поля Земли

Фильм-катастрофа 2003 года «Ядро» рассказывает о Южно-Атлантической аномалии, регионе, простирающемся от Чили до Зимбабве, где магнитное поле Земли значительно слабее. Фактически, ученые заметили, что магнитное поле Земли слабеет в последние несколько лет все более интенсивнее.

Древние африканские артефакты могут решить загадку ослабления магнитного поля Земли


Слабое место в магнитном поле Земли мигрировало на запад в течение последних семи лет и было расположено над Южной Америкой в 2016 году. По данным ScienceAlert, этот район настолько слаб, что спутники облетают вокруг него, потому что риск бомбардировки нефильтрованным звездным излучением слишком велик - среди многих других вещей магнитное поле Земли обычно защищает от этого типа излучения. Большие вопросы теперь состоят в том, будет ли аномалия продолжать ослабевать, или она восстановит прежнюю магнитную силу. Один важный ключ к пониманию этого процесса ученые неожиданно выявили в маловероятном месте: в ритуальном сжигании африканских хижин, бытуемого среди древнего местного народа банту..

Около 1000 лет назад долина реки Лимпопо попала в пределы Южной Атлантики, и у народа этого региона - банту была уникальная практика, которая включала сжигание глиняных хижин и зерна в качестве части ритуала до конца засух. Когда люди банту сжигали глину при высоких температурах, тепло вызывало магнитные минералы в материале, чтобы сохранить запись магнитного поля Земли.

Анализируя эту глину спустя столетия, ученые могут получить снимок прошлого и в дальнейшем проанализировать процессы аномального ослабевания магнитного поля планеты в этом регионе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:58
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