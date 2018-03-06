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Революционный ионный двигатель ESA продлит исследовательские миссии в космосе

Ученые Европейского космического агентства (ESA) достигли важной вехи в будущем спутниковых технологий с недавней проверкой электрического ионного двигателя, первого в своем роде в мире.

Революционный ионный двигатель ESA продлит исследовательские миссии в космосе


Новый «воздушно-дыхательный» двигатель заменяет тяжелые бортовые ксеноновые пропелленты, используемые в других подруливающих устройствах, и работает вместо этого на тонком воздухе из верхней части нашей атмосферы.

Раньше спутники ESA были ограничены положением ксенонов. Когда пропеллент кончался, заканчивалась и миссия. Благодаря новому электрическому ионному двигателю, разработанного специалистами Европейского космического агентства, спутники смогут работать на низких орбитах в течение более длительного времени, что позволит исследовать космические объекты намного дольше.

«Этот проект начался с нового дизайна, чтобы вымыть молекулы воздуха в качестве пропеллента с верхней части атмосферы Земли на высоте около 200 км с типичной скоростью 7,8 км/с», - сказал исследователь ESA Луи Уолпо в заявлении.

Во время разработки ESA запускала различные компьютерные модели, прежде чем работать с SITAEL, чтобы построить прототип и протестировать его внутри вакуумной камеры. После испытания прототипа традиционным ксеноновым пропеллентом исследователи переключились на воздушную смесь азота и кислорода.

Этот результат означает, что ионные двигатели не являются больше научной теорией, о вполне осязаемым проектом, который выведет космические исследовательские миссии на новый уровень, сообщают специалисты европейского агентства.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:47
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