Революционный ионный двигатель ESA продлит исследовательские миссии в космосе

Новый «воздушно-дыхательный» двигатель заменяет тяжелые бортовые ксеноновые пропелленты, используемые в других подруливающих устройствах, и работает вместо этого на тонком воздухе из верхней части нашей атмосферы.Раньше спутники ESA были ограничены положением ксенонов. Когда пропеллент кончался, заканчивалась и миссия. Благодаря новому электрическому ионному двигателю, разработанного специалистами Европейского космического агентства, спутники смогут работать на низких орбитах в течение более длительного времени, что позволит исследовать космические объекты намного дольше.«Этот проект начался с нового дизайна, чтобы вымыть молекулы воздуха в качестве пропеллента с верхней части атмосферы Земли на высоте около 200 км с типичной скоростью 7,8 км/с», - сказал исследователь ESA Луи Уолпо в заявлении.Во время разработки ESA запускала различные компьютерные модели, прежде чем работать с SITAEL, чтобы построить прототип и протестировать его внутри вакуумной камеры. После испытания прототипа традиционным ксеноновым пропеллентом исследователи переключились на воздушную смесь азота и кислорода.Этот результат означает, что ионные двигатели не являются больше научной теорией, о вполне осязаемым проектом, который выведет космические исследовательские миссии на новый уровень, сообщают специалисты европейского агентства.