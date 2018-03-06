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Ученые встроили человеческий белок для повышения урожайности культур

Команда исследователей из Университета Джорджии разработала новый способ разведения растений с лучшими чертами. Введя человеческий белок в модельный вид растений Arabidopsis thaliana, исследователи обнаружили, что они могут выборочно активировать заглушенные гены, уже присутствующие в растении.

Ученые встроили человеческий белок для повышения урожайности культур


Использование этого метода для увеличения разнообразия среди популяций растений может способствовать созданию сортов, способных выдержать засуху или заболевание в культурах или других популяциях растений, и исследователи уже начали тестирование техники на кукурузе, сое и рисе.

Исследовательский проект возглавлял Лексинг Цзи, докторант по биоинформатике, и Уильям Джордан, докторант по генетике. Новый метод, который они исследовали, известный как эпимутагенез, позволит размножать различные растения таким образом, который невозможен с помощью традиционных методов.

Исследователи изучали метилирование ДНК, которое контролирует выраженные генетические признаки и создает карты того, где метилирование ДНК расположено во многих видах растений, включая культуры. Когда метилирование ДНК удаляется, исследователи обнаружили, что они могут выборочно включать ранее заглушенные гены в лежащий в основе геном растения.

Чтобы включить эти бездействующие или заглушенные гены, исследователи представили человеческий фермент, известный как десятидесятилетний транслокационный фермент, для посадки саженцев с использованием специально модифицированных бактерий в качестве вектора доставки. Введение этого человеческого белка позволяет исследователям удалять метилирование ДНК и тем самым включать ранее заглушенные гены.

Это не спаситель, а альтернативная стратегия, которая еще не была опробована. Идея заключается в доступе к генам, которые люди не изучали, потому что они не выражены, но они есть. Ученые считают, что этот метод реактивация этих генов может привести к увеличению вариаций признаков, полезных для применения в биотехнологии.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:19
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