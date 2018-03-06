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Специалисты: Изучение особенностей генома животных расширяет знания о человеческих заболеваниях

Команда ученых из Университета штата Юта изучила уникальные черты генома животных в целях точно определить ответственные за состояние здоровья районы человеческого генома.
Специалисты: Изучение особенностей генома животных расширяет знания о человеческих заболеваниях


Исследовательская группа обратила внимание на некодируемую область генома млекопитающих: составляя 98% генома, район не кодирует белки, но содержит «переключатели», которые, как и проводники, контролируют время и место выражения генов.

«Некодируемую ДНК зачастую называют «ненужной», но я рассматриваю ее как неизученные джунгли, – сказал Кристофер Грегг, доцент кафедры нейробиологии и анатомии U of U Health. – Мы изучаем некодируемые области, чтобы обнаружить новые части генома, контролирующие различные заболевания».

Исследовательская группа изучила «ненужные» участки геномов пяти животных: слона, летучей мыши, касатки и дельфина, голого землекопа и суслика.

Команда определила тысячи эволюционирующих районов в каждом геноме. Некоторые из них придают животным узнаваемых черт, например, крылья летучей мыши, массивный размер тела слона и т.д.

«Мы использовали экстремальные черты разных видов, чтобы выявить некодируемые области человеческого генома, которые играют важную роль в поддержании здоровья», – сказал Эллиотт Феррис, первый автор статьи, биоинформатик и программист лаборатории Грегга.

Геном слона, связанный с восстановлением ДНК, мог бы помочь в изучении устойчивости к раку; летучей мыши, связанный с развитием крыльев, – аномалий рук и ног; дельфина и касатки, связанный с развитием глаз, – развития роговицы, а также элементов, связанных с адаптацией к высокому давлению, что расширит понимание нарушений свертывания крови; геном суслика, связанный с окраской/пигментацией, мог бы помочь в изучении альбинизма; землекопа, связанный со зрением, – глаукомы.

«Данный метод позволяет нам освещать потенциальные естественные решения в борьбе с болезнями во всем животном мире, – сказал соавтор Джошуа Шиффман, доктор медицинских наук, педиатр онколог и профессор педиатрии U of U Health и исследователь Института рака Хантсмана (HCI). – Исследование команды доктора Грегга расширит арсенал потенциальных терапевтических методов лечения таких заболеваний, как рак».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:15
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