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Эксперты рассказали, где скрывается планета-убийца Нибиру

Уже не один год в прессе муссируются сообщения разного характера о приближении мистической планеты-убийцы Нибиру к Земле, что грозит нашей планете небывалыми катастрофами. Не так давно астрономы подтвердили расположение в поясе Койпера неизвестного массивного объекта. Возможно, это и есть убийца Земли.

Эксперты рассказали, где скрывается планета-убийца Нибиру


Слухи о приближении Нибиру основаны не на пустом месте, а имеются в расшифрованных записях многих древних народов мира, сообщающих об огне с неба. Независимые эксперты считают, что появление Нибиру на горизонте грозит Земле Апокалипсисом, а сообщение от астрономов об открытии некоего гигантского космического объекта в поясе Койпера лишь еще больше убедило исследователей в своей правоте. И хотя ученые предостерегают, что объект может оказаться невидимой черной дырой, так как идентифицировать его, несмотря на колоссальные размеры, не удается, эксперты уверены, что это Планета Х.

Эксперты прогнозируют, что подобное громадное тело при появлении в Солнечной системе может сместить планеты с их гравитационных орбит, тогда Земля сорвется со своего комфортного места у Солнца и станет непригодной для жизни.

Однако ученые заявляют, что орбитальное движение Нибиру настолько вытянуто, что в Солнечной системе она появляется раз в 15 тысяч лет, поэтому пока что земляне могут спать спокойно.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:11
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