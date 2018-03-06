Спутниковая программа SpaceX может спровоцировать космическую катастрофу на орбите Земли

Одной из основных проблем, которую Starlink пытается решить, является латентность - спутники на высоких орбитах, обеспечивающие доступ к интернету, долго передают данные на спутник и со спутника, а затем через различные промежуточные спутники.Starlink решает эту проблему, имея много спутников на околоземной орбите. Поскольку спутники на более низких орбитах охватывают более мелкие участки суши, чем их братья с более высокой орбитой, Starlink нуждается в более чем 7000 из них, в дополнение к более чем 4000 на высшей орбите.Всем известно, что Starlink предлагает запустить на орбиту почти 12 000 спутников, причем многие из них весом почти 410 килограмм. Это больше спутников, чем когда-либо запущенных во всей космической истории.Огромное количество спутников, участвующих в Starlink, может спровоцировать так называемый «синдрома Кесслера». Явление простое, но смертельно опасное: когда один спутник иссякает от топлива или неисправностей и сталкивается с другим спутником, он может создать ливень из мусора или выбить другой спутник из курса. Если на орбите много спутников, одно столкновение может вызвать эффект домино, который выбивает все больше и больше спутников.В SpaceX заявили, что Starlink не станет проблемой для мирового космического сообщества, но в настоящее время нет международных законов, регулирующих космический мусор, а это означает, что никаких юридических последствий компания в случае катастрофы на орбите Земли не понесет.Космические компании, такие как SpaceX, при утилизации спутника сталкивают его с орбиты, дабы он сгорел при повторном входе в атмосферу Земли. Но когда дело доходит до управления 12 000 из них сразу (и 4000 в более высокие орбиты, где они с меньшей вероятностью будут сбиты естественным образом), какие последствия будут иметь падения столь масштабного космического мусора на поверхность нашей планеты предугадать никто не берется.