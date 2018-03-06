Спутниковая программа SpaceX может спровоцировать космическую катастрофу на орбите Земли
В прошлом месяце были отмечены первые шаги SpaceX по созданию всемирного широкополосного Интернета с сетью спутников, называемой Starlink. Это потенциально меняющийся в мире проект, но он имеет огромный риск: космический мусор.
Одной из основных проблем, которую Starlink пытается решить, является латентность - спутники на высоких орбитах, обеспечивающие доступ к интернету, долго передают данные на спутник и со спутника, а затем через различные промежуточные спутники.
Starlink решает эту проблему, имея много спутников на околоземной орбите. Поскольку спутники на более низких орбитах охватывают более мелкие участки суши, чем их братья с более высокой орбитой, Starlink нуждается в более чем 7000 из них, в дополнение к более чем 4000 на высшей орбите.
Всем известно, что Starlink предлагает запустить на орбиту почти 12 000 спутников, причем многие из них весом почти 410 килограмм. Это больше спутников, чем когда-либо запущенных во всей космической истории.
Огромное количество спутников, участвующих в Starlink, может спровоцировать так называемый «синдрома Кесслера». Явление простое, но смертельно опасное: когда один спутник иссякает от топлива или неисправностей и сталкивается с другим спутником, он может создать ливень из мусора или выбить другой спутник из курса. Если на орбите много спутников, одно столкновение может вызвать эффект домино, который выбивает все больше и больше спутников.
В SpaceX заявили, что Starlink не станет проблемой для мирового космического сообщества, но в настоящее время нет международных законов, регулирующих космический мусор, а это означает, что никаких юридических последствий компания в случае катастрофы на орбите Земли не понесет.
Космические компании, такие как SpaceX, при утилизации спутника сталкивают его с орбиты, дабы он сгорел при повторном входе в атмосферу Земли. Но когда дело доходит до управления 12 000 из них сразу (и 4000 в более высокие орбиты, где они с меньшей вероятностью будут сбиты естественным образом), какие последствия будут иметь падения столь масштабного космического мусора на поверхность нашей планеты предугадать никто не берется.
Одной из основных проблем, которую Starlink пытается решить, является латентность - спутники на высоких орбитах, обеспечивающие доступ к интернету, долго передают данные на спутник и со спутника, а затем через различные промежуточные спутники.
Starlink решает эту проблему, имея много спутников на околоземной орбите. Поскольку спутники на более низких орбитах охватывают более мелкие участки суши, чем их братья с более высокой орбитой, Starlink нуждается в более чем 7000 из них, в дополнение к более чем 4000 на высшей орбите.
Всем известно, что Starlink предлагает запустить на орбиту почти 12 000 спутников, причем многие из них весом почти 410 килограмм. Это больше спутников, чем когда-либо запущенных во всей космической истории.
Огромное количество спутников, участвующих в Starlink, может спровоцировать так называемый «синдрома Кесслера». Явление простое, но смертельно опасное: когда один спутник иссякает от топлива или неисправностей и сталкивается с другим спутником, он может создать ливень из мусора или выбить другой спутник из курса. Если на орбите много спутников, одно столкновение может вызвать эффект домино, который выбивает все больше и больше спутников.
В SpaceX заявили, что Starlink не станет проблемой для мирового космического сообщества, но в настоящее время нет международных законов, регулирующих космический мусор, а это означает, что никаких юридических последствий компания в случае катастрофы на орбите Земли не понесет.
Космические компании, такие как SpaceX, при утилизации спутника сталкивают его с орбиты, дабы он сгорел при повторном входе в атмосферу Земли. Но когда дело доходит до управления 12 000 из них сразу (и 4000 в более высокие орбиты, где они с меньшей вероятностью будут сбиты естественным образом), какие последствия будут иметь падения столь масштабного космического мусора на поверхность нашей планеты предугадать никто не берется.