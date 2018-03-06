Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150 лет назад

Немитуния была впервые обнаружена еще в 1866 году ботаником Одорадо Беккари. Он сделал зарисовки об этом в своей записной книжке. Однако кроме него больше никто из исследователей так и не смог обнаружить растение, пока команда из Чешской Республики не обнаружила его в прошлом году, и сделала единственные снимки Немитунии.Сообщается, что растение небольшое, с цветком всего 9 сантиметров в поперечнике. Оно растет во влажной среде вдоль реки в тропическом лесу в Матанг-Массифе, Борнео. Оно также является членом семейства микогетеротрофных, что означает, что растение не способно к фотосинтезу, но вместо этого выживает как паразит. У него нет листьев, но его цветок уникален, он похож на лампу с тремя усиленными придатками. Сама лампочка описывается как бледно-красная с красными полосками и отверстие сверху. Лампочка подвешена на беловатом гладком стебле. Особенности растения похожи на другие в роде Thismia, которые в совокупности получили неофициальное название волшебных фонарей.Команда сообщает, что они нашли мертвых мух внутри одного из растений, предлагая средства для опыления. Они также отметили, что Беккари сделал замечательную работу по захвату того, что растение выглядит на его рисунках довольно правдоподобно.Предыдущие исследования по других микогетеротрофам показали, что они являются тропическими растениями с большей структурой под землей, чем выше - цветок, конечно, используется как средство размножения. Они выживают, поглощая жидкости из подземных грибов и обычно только цветут в течение нескольких недель за один раз в течение года. Тем не менее, они не всегда расцветают, что говорит о том, что находка чешской команды была удачной.Беккарри, отмечает исследователи, также обнаружил еще два вида растений в этом районе - они надеются вновь открыть их.