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Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и ветеринаров

Роспатент недавно получил заявку от продюсеров Archer Music Production's, которые занимаются раскруткой певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Представители звезды шоу-бизнеса планируют сделать артистку брендом различных товаров: начиная от канцтоваров и одежды, до удобрений для растений.

Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и ветеринаров

Агенты Бузовой сообщили, что собираются продолжить действовать по традиции знаменитостей, использующих свои имена в качестве брендов. Это предоставит выгоду, как для артистов, так и для предприятий, выпускающих одежду или предоставляющих различные услуги.

К тому же продюсеры певицы не сомневаются, что Ольга Бузова стала достаточно популярной, чтобы предоставлять некоторые товары под своим именем. В случае принятия патента, имя теледивы можно будет использовать для создания видеоклипов, а также в лечении людей и животных. На данный момент продюсеры певицы ожидают ответа от Роспатента.

Ранее Ольга рассказала своим фанатам о рассмотрении разных вариантов недвижимости в Испании. Домик на побережье моря она планирует приобрести для своей матери, так как родительница давно мечтает о таком.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:41
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