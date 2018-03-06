Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и ветеринаров

Представители звезды шоу-бизнеса планируют сделать артистку брендом различных товаров: начиная от канцтоваров и одежды, до удобрений для растений.Агенты Бузовой сообщили, что собираются продолжить действовать по традиции знаменитостей, использующих свои имена в качестве брендов. Это предоставит выгоду, как для артистов, так и для предприятий, выпускающих одежду или предоставляющих различные услуги.К тому же продюсеры певицы не сомневаются, что Ольга Бузова стала достаточно популярной, чтобы предоставлять некоторые товары под своим именем. В случае принятия патента, имя теледивы можно будет использовать для создания видеоклипов, а также в лечении людей и животных. На данный момент продюсеры певицы ожидают ответа от Роспатента.Ранее Ольга рассказала своим фанатам о рассмотрении разных вариантов недвижимости в Испании. Домик на побережье моря она планирует приобрести для своей матери, так как родительница давно мечтает о таком.