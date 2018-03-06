АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Hyundai показан дизайн будущих новинок на прототипе без фар

Южнокорейские разработчики компании Hyundai в стенах женевского автосалона презентовали концептуальный новый спорткар версии Hyundai Le Fil Rouge. У авто отсутствуют фары.

Hyundai показан дизайн будущих новинок на прототипе без фар

Представители Hyundai отмечают, что новый Hyundai Le Fil Rouge показывает то, как выглядеть будут модели корейской марки в будущем. Новый дизайнерский стиль показан уже на новой версии кроссовера Hyundai Kona и на Hyundai Santa Fe следующего поколения. По словам главного дизайнера марки, при создании новой версии специалисты вдохновлялись концептом Italdesign, который выпущен в 1974 году. Особенность новой версии Hyundai Le Fil Rouge заключается в полном отсутствии привычной передней оптики. Модель вместо стандартных фар наделили большой светодиодной панелью, которая размещается на месте решетки радиатора.

В салоне концепта имеются четыре раздельных кресла. Центральная консоль оснастили огромным дисплеем. Задние пассажиры получают отдельные экраны.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев принял участие в съемках для
У Эвелины Бледанс новые отношения с богатым и
Дмитрий Маликов признался, что один раз в жизни
Администраторы в Instagram удаляют публикации с
Алена Валенсия и Александра Гозиас планируют
Алена Водонаева планирует выпустить чехлы для
Зрители считают Артема Сороку харизматичным и
Госпиталь Вишневского преуспел в технологиях
За попытку продать в сексуальное рабство девушку
OUKITEL представила защищенный смартфон WP5000
Древние африканские артефакты могут решить
Как будущий генерал Есипов в молодости был
Революционный ионный двигатель ESA продлит
Ученые встроили человеческий белок для повышения
Эксперты рассказали, где скрывается
Маколей Калкин устроил свой альтернативный
Ученые выявили клетки, тормозящие аллергические
Специалисты: Изучение особенностей генома
Причиной аварии самолета Ан-26 в Сирии могла
Банк Литвы планирует выпуск первой в мире
Ученые: Опыт излечения мышей поможет
Ntechlab и МВД создали систему распознавания лиц
Денис Мацуев «отхлестал» Бориса Корчевникова
Брежнева публично обнажила бёдра
Instagram скрывает возможности применения новой
Mail.ru Group внедряет оплату рекламы
Маша Малиновская призналась, что принимает
Hyundai показан дизайн будущих новинок на
Спутниковая программа SpaceX может спровоцировать
Ученый из США вычислил дату начала Третьей
Просмотреть все новости