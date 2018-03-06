Hyundai показан дизайн будущих новинок на прототипе без фар

Представители Hyundai отмечают, что новый Hyundai Le Fil Rouge показывает то, как выглядеть будут модели корейской марки в будущем. Новый дизайнерский стиль показан уже на новой версии кроссовера Hyundai Kona и на Hyundai Santa Fe следующего поколения. По словам главного дизайнера марки, при создании новой версии специалисты вдохновлялись концептом Italdesign, который выпущен в 1974 году. Особенность новой версии Hyundai Le Fil Rouge заключается в полном отсутствии привычной передней оптики. Модель вместо стандартных фар наделили большой светодиодной панелью, которая размещается на месте решетки радиатора.В салоне концепта имеются четыре раздельных кресла. Центральная консоль оснастили огромным дисплеем. Задние пассажиры получают отдельные экраны.