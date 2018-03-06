Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB

Круговые диски - это аккреции материи, состоящей в основном из газа, пыли, планетезималей и астероидов, вращающихся как на первичных, так и на вторичных звездах в двоичных системах. Учитывая, что астрономы недавно начали обнаруживать внесолнечные миры вокруг двоичных систем, поиск и изучение таких дисков может улучшить понимание сценариев планетарного образования.Теперь группа исследователей во главе с Элизабет Артур де ла Вилларму из Университета Копенгагена, Дания, сообщает об обнаружении кругового диска вокруг бинарной системы Oph-IRS67AB, расположенной примерно в 500 световых годах от созвездия Змеи. Она состоит из Oph-IRS67A и Oph-IRS67B, отделенных друг от друга примерно на 90 световых лет.Используя массив Atacama (ALMA) в Чили, команда наблюдала Oph-IRS67AB в середине 2015 года. Наблюдения позволили астрономам обнаружить присутствие кругового диска вокруг этой системы и выявить ее свойства.Исследование показывает, что диск имеет размер 620 на 124 световых лет и оценочную массу приблизительно в 2,2 солнечных масс. Выведенные параметры показывают, что этот диск примерно в три раза больше, чем типичные круговые диски. Исследователи обнаружили, что область высокой плотности системы, пространственно смещенная с двумя звездами, показывает сильное излучение молекул углеродных цепей (C2H и c-C3H2). Они предполагают, что это излучение может быть связано с материалом внутренней оболочки, например, полостью оттока, структурами спиральных рукавов или напыляющим материалом из оболочки на круговой диск.Ученые отметили, что наблюдение перехода от молекул углеродных цепей в бинарном случае необходимы для выявления более подробных сведений об области высокой плотности. Более того, наблюдения с более высоким угловым разрешением могут выявить дальнейшее понимание природы околозвездных дисков вокруг каждого источника и объяснить наблюдаемые между ними