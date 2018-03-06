В Женеве состоялась презентация нового компактного кроссовера Lexus UX

На рынок автомобиль Lexus UX производители планируют вывести до конца 2018 года. Кроссовер появится в продаже в нескольких модификациях, компания зарегистрировала индексы UX250h, UX250 и UX200, а также стало известно, что новинка получит гибридную модификацию.Ранее сообщалось, что кроссовер будет комплектоваться бензиновым силовым агрегатом производительностью 170 «скакунов», работать он будет в тандеме с вариатором CVT.О том, когда компактный кроссовер Lexus UX появится в продаже на российском рынке, пока ничего не сообщается. Также отсутствует информация о стоимости автомобиля.