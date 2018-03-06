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В Женеве состоялась презентация нового компактного кроссовера Lexus UX

Компания Lexus в первый день Женевского автосалона презентовала свой новый компактный кроссовер кроссовер UX. По мнению экспертов, Lexus UX на рынке станет серьёзным конкурентом для таких моделей как Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и BMW X1.

В Женеве состоялась презентация нового компактного кроссовера Lexus UX


На рынок автомобиль Lexus UX производители планируют вывести до конца 2018 года. Кроссовер появится в продаже в нескольких модификациях, компания зарегистрировала индексы UX250h, UX250 и UX200, а также стало известно, что новинка получит гибридную модификацию.

Ранее сообщалось, что кроссовер будет комплектоваться бензиновым силовым агрегатом производительностью 170 «скакунов», работать он будет в тандеме с вариатором CVT.

О том, когда компактный кроссовер Lexus UX появится в продаже на российском рынке, пока ничего не сообщается. Также отсутствует информация о стоимости автомобиля.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:30
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