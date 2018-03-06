Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги Жариковой

«Я сам виноват, что развалил свои отношения с Аленой. И мы с ней расстались. Я живу в вип-доме, не стал переезжать в общий. Оля на данный момент со мной, постоянно за мной бегает. Ночует рядом. Я ей говорю, что не нужно нам ночевать вместе, надо сначала просто нормально пообщаться. Но она неугомонная, не отстает от меня», — уверяет Илья.

Мужчина уверяет, что и его самого уже начинает раздражать ее настойчивость. Не так давно он радовался вниманию со стороны сразу трех девушек, однако ситуация в корне изменилась. Алена расхотела иметь с ним что-либо общее, и парень попробовал создать отношения с Катей.Однако Катерина Кауфман отправилась за ворота, и Яббаров мог бы крутить роман с Олей, вот только ее настойчивость и требовательность угнетают мужчину. Максимум на что способен Илья, это на волшебство, а вот создавать отношения с Жариковой участник не желает и даже уверяет, что устает от нее.А пока участник просто живет без забот, время от времени напоминая Жариковой, чтобы она не давила на него. К слову, полностью отказаться от общения с участницей Илья не намерен. Ему явно нравится такое внимание, и при этом он сообщает, что думает только об Алене Савкиной.