В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Японский производитель решил своих поклонников порадовать новой концептуальной версией гоночного авто Toyota GR Supra Racing.
Этот прототип показывает, какой будет гражданская версия спорткара Supra, разрабатываемого на единой платформе с немецкой версией BMW Z4. Разработку прототипа осуществлялось спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Специалистами было применено много карбоновых элементов, чтобы облегчить массу спорткара. Антикрыло, диффузор и боковые юбки выполнили из композитного материала. В GR Supra Racing лобовое стекло сделали из пластика. В спортивном авто сделали каркас безопасности и систему автоматического пожаротушения. Технические характеристики авто пока не раскрывают.
Японская, а также немецкая версия собираться будет на одном заводе. При этом технически они отличаются. У Supra должны устанавливаться турбированные моторы на 200, а также 250 л.с. Ещё должен появиться гибридный силовой агрегат.
Этот прототип показывает, какой будет гражданская версия спорткара Supra, разрабатываемого на единой платформе с немецкой версией BMW Z4. Разработку прототипа осуществлялось спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Специалистами было применено много карбоновых элементов, чтобы облегчить массу спорткара. Антикрыло, диффузор и боковые юбки выполнили из композитного материала. В GR Supra Racing лобовое стекло сделали из пластика. В спортивном авто сделали каркас безопасности и систему автоматического пожаротушения. Технические характеристики авто пока не раскрывают.
Японская, а также немецкая версия собираться будет на одном заводе. При этом технически они отличаются. У Supra должны устанавливаться турбированные моторы на 200, а также 250 л.с. Ещё должен появиться гибридный силовой агрегат.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30