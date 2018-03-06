В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra

Этот прототип показывает, какой будет гражданская версия спорткара Supra, разрабатываемого на единой платформе с немецкой версией BMW Z4. Разработку прототипа осуществлялось спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Специалистами было применено много карбоновых элементов, чтобы облегчить массу спорткара. Антикрыло, диффузор и боковые юбки выполнили из композитного материала. В GR Supra Racing лобовое стекло сделали из пластика. В спортивном авто сделали каркас безопасности и систему автоматического пожаротушения. Технические характеристики авто пока не раскрывают.Японская, а также немецкая версия собираться будет на одном заводе. При этом технически они отличаются. У Supra должны устанавливаться турбированные моторы на 200, а также 250 л.с. Ещё должен появиться гибридный силовой агрегат.