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Google попытался определить состав главных интернет-привычек россиян

Компанией Google, совместно с агентством Kantar TNS, завершено проведение совместного исследования, цель которого определить, каких направлений и тенденций придерживается интернет - аудитория в России. Результаты показали, что свое предпочтение россияне отдают смартфонам, а так же отмечается повышенная требовательность к содержанию мобильного контента. Причем основная масса пользователей, представители людей пенсионного возраста.

Современный мир отмечается особой популярностью смартфонов. Имеется ввиду не только общение и переписка, но и совершение покупок, просмотр видео, поиск необходимой информации. Причем большинство пользователей не желают ждать, пока сайт грузится более 3-5 секунд, они сразу переходят на другой, быстрый ресурс.
Google попытался определить состав главных интернет-привычек россиян


Эксперты выяснили, что у интернет-аудитории наблюдается значительное взросление. Пользователи пенсионного возраста в России, значительно превысили категорию подростковой группы. Для молодых предпочтителен просмотр онлайн-роликов, а для более взрослой аудитории выбор направлен в сторону цифрового ТВ. Но необходимость быть на связи постоянно, все таки отвлекает от постоянного просмотра телевещания.

На основании исследований определено, что для большинства жителей России, все более становится важным факт сохранности и безопасности личных данных. Причем все уверенны, что современными технологиями гарантируется защита персональной информации. Есть и определенная половина респондентов, которые даже не догадываются про существование «цифровых помощников», таких как Алиса или Siri или, и только единицы используют их услуги.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:20
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