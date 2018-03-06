Google попытался определить состав главных интернет-привычек россиян

Современный мир отмечается особой популярностью смартфонов. Имеется ввиду не только общение и переписка, но и совершение покупок, просмотр видео, поиск необходимой информации. Причем большинство пользователей не желают ждать, пока сайт грузится более 3-5 секунд, они сразу переходят на другой, быстрый ресурс.Эксперты выяснили, что у интернет-аудитории наблюдается значительное взросление. Пользователи пенсионного возраста в России, значительно превысили категорию подростковой группы. Для молодых предпочтителен просмотр онлайн-роликов, а для более взрослой аудитории выбор направлен в сторону цифрового ТВ. Но необходимость быть на связи постоянно, все таки отвлекает от постоянного просмотра телевещания.На основании исследований определено, что для большинства жителей России, все более становится важным факт сохранности и безопасности личных данных. Причем все уверенны, что современными технологиями гарантируется защита персональной информации. Есть и определенная половина респондентов, которые даже не догадываются про существование «цифровых помощников», таких как Алиса или Siri или, и только единицы используют их услуги.