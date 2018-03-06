Дмитрий Маликов пока не определился с именем для наследника

В январе этого года у исполнителя Дмитрия Маликова родился долгожданный сын. Для осуществления этой мечты он с женой обратился за помощью к суррогатной матери, и она выносила для знаменитостей здорового ребенка.Дмитрий был очень счастлив и рассказал, что после первого ребенка чувства были немного иными. Сейчас все спокойней и есть время сосредоточиться на важных вещах. Теперь Маликов считает себя полноценным мужчиной, поскольку у него появился наследник.Дмитрий утверждает, что малыш совершенно не похож на Стефанию, и они имеют разные темпераменты. Девочка была шумной, а мальчик очень спокойный. О том, что в семье будет пополнение, никто даже из близкого окружения не знал.Для Стефании это было неожиданно и стало настоящим сюрпризом. Родители певца так же не предполагали, что вновь станут дедушкой и бабушкой. С именем для наследника Маликов пока не определился и предложил это сделать в эфире программы.Среди предложенных вариантов было имя Дмитрий, Александр, Федор, Юрий и Данил. А еще он поделился, что супруга хотела бы его назвать Марком. Певец так же считает, что в мужском имени должна присутствовать буква «р».