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Дмитрий Маликов пока не определился с именем для наследника

Дмитрий Маликов все еще думает над именем своему наследнику.

Дмитрий Маликов пока не определился с именем для наследника


В январе этого года у исполнителя Дмитрия Маликова родился долгожданный сын. Для осуществления этой мечты он с женой обратился за помощью к суррогатной матери, и она выносила для знаменитостей здорового ребенка.

Дмитрий был очень счастлив и рассказал, что после первого ребенка чувства были немного иными. Сейчас все спокойней и есть время сосредоточиться на важных вещах. Теперь Маликов считает себя полноценным мужчиной, поскольку у него появился наследник.

Дмитрий утверждает, что малыш совершенно не похож на Стефанию, и они имеют разные темпераменты. Девочка была шумной, а мальчик очень спокойный. О том, что в семье будет пополнение, никто даже из близкого окружения не знал.

Для Стефании это было неожиданно и стало настоящим сюрпризом. Родители певца так же не предполагали, что вновь станут дедушкой и бабушкой. С именем для наследника Маликов пока не определился и предложил это сделать в эфире программы.

Среди предложенных вариантов было имя Дмитрий, Александр, Федор, Юрий и Данил. А еще он поделился, что супруга хотела бы его назвать Марком. Певец так же считает, что в мужском имени должна присутствовать буква «р».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:56
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