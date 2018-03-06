Телескопы NASA и награды «Оскар» имеют одно и то же золотое покрытие

На телескопе золото полезно из-за своего свойства отражать длины волн инфракрасного света, что необходимо для обнаружения небесных объектов, таких как звезды и туманности, от длинных космических расстояний. И, кроме того, золото может поглощать энергию от лучистого тепла, поэтому им покрыли 9,75 м охлаждающей трубы на телескопе.Наиболее распространенный способ нанесения золота - это процесс, называемый парообразованием, где золото нагревается до тех пор, пока оно не превратится в газ и не конденсируется над поверхностью объекта. NASA сотрудничает с компанией Epner Technology, которая использует более совершенную технологию золотого покрытия LaserGold.NASA использует этот процесс как минимум три десятилетия. И так получилось, что с 2016 года Epner Technology начал предлагать свою технику LaserGold Академии киноискусств и наук США для покрытия статуэток Оскара, так как на старых образцах золото со временем отпадает, но новая технология устраняет этот недостаток.В будущем кинематографисты и актеры, выигравшие Оскар, будут знать, что статуэтка в их руках имеет много общего с телескопами NASA в космосе.