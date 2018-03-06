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Александр Добронравов сказал, что его любимый исполнитель - Филипп Киркоров

Российский композитор и певец Александр Добронравов поведал, что хочет написать песню для Земфиры, при этом назвал своего любимого исполнителя песен.

Александр Добронравов сказал, что его любимый исполнитель - Филипп Киркоров

Добронравов сказал, что его любимым исполнителем песен является Филипп Киркоров. По словам композитора, поп-король через песни доносит зрителю драматургию своих композиций. Также Александр добавил, что хотел предложить Земфире романс, однако певица в данное время не принимает никаких предложений от других авторов.

Ранее композитор мечтал касательно сотрудничества с Аллой Пугачевой, и вот в репертуаре Примадонны появилось три композиции Добронравова. Автор хитов «Одинокая волчица» и «Как упоительны в России вечера» также сотрудничал с Григорием Лепсом и Александром Буйновым. Добронравову в 2017 году исполнилось пятьдесят пять лет. Известный композитор в честь своего юбилея седьмого марта даст концерт, на котором специальным гостем приглашён Филипп Киркоров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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