Александр Добронравов сказал, что его любимый исполнитель - Филипп Киркоров
Российский композитор и певец Александр Добронравов поведал, что хочет написать песню для Земфиры, при этом назвал своего любимого исполнителя песен.
Добронравов сказал, что его любимым исполнителем песен является Филипп Киркоров. По словам композитора, поп-король через песни доносит зрителю драматургию своих композиций. Также Александр добавил, что хотел предложить Земфире романс, однако певица в данное время не принимает никаких предложений от других авторов.
Ранее композитор мечтал касательно сотрудничества с Аллой Пугачевой, и вот в репертуаре Примадонны появилось три композиции Добронравова. Автор хитов «Одинокая волчица» и «Как упоительны в России вечера» также сотрудничал с Григорием Лепсом и Александром Буйновым. Добронравову в 2017 году исполнилось пятьдесят пять лет. Известный композитор в честь своего юбилея седьмого марта даст концерт, на котором специальным гостем приглашён Филипп Киркоров.
Добронравов сказал, что его любимым исполнителем песен является Филипп Киркоров. По словам композитора, поп-король через песни доносит зрителю драматургию своих композиций. Также Александр добавил, что хотел предложить Земфире романс, однако певица в данное время не принимает никаких предложений от других авторов.
Ранее композитор мечтал касательно сотрудничества с Аллой Пугачевой, и вот в репертуаре Примадонны появилось три композиции Добронравова. Автор хитов «Одинокая волчица» и «Как упоительны в России вечера» также сотрудничал с Григорием Лепсом и Александром Буйновым. Добронравову в 2017 году исполнилось пятьдесят пять лет. Известный композитор в честь своего юбилея седьмого марта даст концерт, на котором специальным гостем приглашён Филипп Киркоров.