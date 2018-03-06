Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет рост океанических волн

По всей планете проходит массовое вымирание кораллов и их обесцвечивание, что в будущем приведет к полному исчезновению данного природного барьера, оберегающего жителей прибрежных районов от вымывания грунта. Кораллы снижают энергию океанической волны, принимая удар на себя, однако к концу текущего века высота волн на побережье увеличится минимум в 2,4 раза.Постепенное отмирание кораллов, а также уменьшение размера и степени сложности архитектуры рифа позволит океаническим волнам разогнаться до небывалых скоростей. Волны будут проходить над рифами, спокойно пробиваясь через бреши в коралловой структуре, описывают ситуацию ученые.