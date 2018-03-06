Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет рост океанических волн
Ученые, проведя компьютерное моделирование, вычислили, что гибель коралловых рифов спровоцирует повышение океанических волн. Рифы являются надежным барьером, защищающим береговую линию от мощных ударов стихии, сообщается в статье Science Advances.
По всей планете проходит массовое вымирание кораллов и их обесцвечивание, что в будущем приведет к полному исчезновению данного природного барьера, оберегающего жителей прибрежных районов от вымывания грунта. Кораллы снижают энергию океанической волны, принимая удар на себя, однако к концу текущего века высота волн на побережье увеличится минимум в 2,4 раза.
Постепенное отмирание кораллов, а также уменьшение размера и степени сложности архитектуры рифа позволит океаническим волнам разогнаться до небывалых скоростей. Волны будут проходить над рифами, спокойно пробиваясь через бреши в коралловой структуре, описывают ситуацию ученые.
По всей планете проходит массовое вымирание кораллов и их обесцвечивание, что в будущем приведет к полному исчезновению данного природного барьера, оберегающего жителей прибрежных районов от вымывания грунта. Кораллы снижают энергию океанической волны, принимая удар на себя, однако к концу текущего века высота волн на побережье увеличится минимум в 2,4 раза.
Постепенное отмирание кораллов, а также уменьшение размера и степени сложности архитектуры рифа позволит океаническим волнам разогнаться до небывалых скоростей. Волны будут проходить над рифами, спокойно пробиваясь через бреши в коралловой структуре, описывают ситуацию ученые.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30