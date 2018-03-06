АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Взломать iPhone X можно за $15 000

Американская компания Grayshift предлагает взломать iPhone X за 15 000 долларов. Сотрудники стартапа, которые по слухам имеют отношение к спецслужбам США, разработали инструмент GrayKey. Заплатив указанную сумму пользователь получает 300 попыток взлома смартфона.

Взломать iPhone X можно за $15 000


Компания Grayshift придумала, как заработать деньги на взломе iPhone X. Разработчики создали инструмент GrayKey, предоставляющий за 15 000 долларов 300 попыток для взлома гаджета, работающего на iOS 11. По желанию, клиент может получить безграничное количество попыток, а также возможность провести работу оффлайн, однако стоимость такого "продвинутого" пакета услуг будет составлять $30 000.

Разработчики Grayshift доказали, что с помощью их инструмента взломать iPhone X можно. Однако остаётся неизвестным, какая версия iOS 11 оказалась уязвимой перед GrayKey. Известно, что для взлома используется система подбора паролей. То, как можно использовать уязвимости в системе, американский стартап не разглашает.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
В США разрабатывают полевое средство для
Просмотреть все новости