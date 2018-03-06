Взломать iPhone X можно за $15 000

Компания Grayshift придумала, как заработать деньги на взломе iPhone X. Разработчики создали инструмент GrayKey, предоставляющий за 15 000 долларов 300 попыток для взлома гаджета, работающего на iOS 11. По желанию, клиент может получить безграничное количество попыток, а также возможность провести работу оффлайн, однако стоимость такого "продвинутого" пакета услуг будет составлять $30 000.Разработчики Grayshift доказали, что с помощью их инструмента взломать iPhone X можно. Однако остаётся неизвестным, какая версия iOS 11 оказалась уязвимой перед GrayKey. Известно, что для взлома используется система подбора паролей. То, как можно использовать уязвимости в системе, американский стартап не разглашает.