Иосиф Пригожин поделился с поклонниками архивным фотоснимком с кудрявыми волосами

На своей личной страничке в Интернете Иосиф Пригожин опубликовал архивный фотоснимок, на котором он еще очень молод. На фотографии продюсер предстал с кудрявыми темными волосами и приветливой улыбкой.Под данным снимком Иосиф Пригожин написал, что сам бы себя не узнал на изображении и поинтересовался, куда пропала его прическа. Пользователи Сети сразу отреагировали на новое фото и написали, что он очень сильно изменился и лысым им нравится намного больше.Другая часть поклонников были очень сильно удивлены и даже не предполагали, что у Пригожина в молодости волосы были кудрявые, пышные, да еще и черные. Если бы не увидели это воочию, то поверить в такое было бы очень сложно.За непродолжительный период времени публикация Пригожина насобирала более шести тысяч лайков. Большинство подписчиков написали, что в данное время знаменитость заметно возмужал и стал выглядеть, как настоящий мужчина.Еще часть фанатов сравнили мужа Валерии с российским популярным киноактером Станиславом Садальским. Поклонники считают, что они очень похожи глазами и формой лица.