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Иосиф Пригожин поделился с поклонниками архивным фотоснимком с кудрявыми волосами

Иосиф Пригожин показал пользователям Сети, что в молодости у него были пышные кудрявые волосы, чем очень многих удивил.

Иосиф Пригожин поделился с поклонниками архивным фотоснимком с кудрявыми волосами


На своей личной страничке в Интернете Иосиф Пригожин опубликовал архивный фотоснимок, на котором он еще очень молод. На фотографии продюсер предстал с кудрявыми темными волосами и приветливой улыбкой.

Под данным снимком Иосиф Пригожин написал, что сам бы себя не узнал на изображении и поинтересовался, куда пропала его прическа. Пользователи Сети сразу отреагировали на новое фото и написали, что он очень сильно изменился и лысым им нравится намного больше.

Другая часть поклонников были очень сильно удивлены и даже не предполагали, что у Пригожина в молодости волосы были кудрявые, пышные, да еще и черные. Если бы не увидели это воочию, то поверить в такое было бы очень сложно.

За непродолжительный период времени публикация Пригожина насобирала более шести тысяч лайков. Большинство подписчиков написали, что в данное время знаменитость заметно возмужал и стал выглядеть, как настоящий мужчина.

Еще часть фанатов сравнили мужа Валерии с российским популярным киноактером Станиславом Садальским. Поклонники считают, что они очень похожи глазами и формой лица.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:40
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