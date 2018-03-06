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Levi’s будет использовать лазер для "состаривания" джинсов

Популярный бренд Levi's идёт в ногу со временем. Компания намерена использовать в производстве своих джинсов лазерные технологии. Теперь "состаривать" продукцию будут без использования вредных химических веществ.

Levi’s будет использовать лазер для "состаривания" джинсов


Компания Levi's позаботилась о безопасности своей продукции. Бренд отказался использовать в "состаривании" джинсов вредные химические вещества в пользу современных лазеров. Теперь в производстве будет использоваться специальная установка, с помощью которой на продукцию будут наноситься декоративные отверстия, пятна и разводы.



Сотрудники Levi's признают, что на данный момент лазеры не внедрены в производство, обработка тканей продолжается традиционным способом. Однако ожидается, что постепенное внедрение лазеров к 2020 году поможет значительно снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. Так, вместо привычных 12 минут обработки, ткань будут "состаривать" за 1,5 минуты.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:40
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