Levi’s будет использовать лазер для "состаривания" джинсов

Компания Levi's позаботилась о безопасности своей продукции. Бренд отказался использовать в "состаривании" джинсов вредные химические вещества в пользу современных лазеров. Теперь в производстве будет использоваться специальная установка, с помощью которой на продукцию будут наноситься декоративные отверстия, пятна и разводы.Сотрудники Levi's признают, что на данный момент лазеры не внедрены в производство, обработка тканей продолжается традиционным способом. Однако ожидается, что постепенное внедрение лазеров к 2020 году поможет значительно снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. Так, вместо привычных 12 минут обработки, ткань будут "состаривать" за 1,5 минуты.