Эксперты: Стоимость цветов к 8 Марта может подняться на 40%

Праздник 8 Марта с нетерпением ждут не только женщины, но и продавцы цветов. Именно в этот день цены на букеты поднимаются до немыслимых высот. Эксперты полагают, что в этом году тенденция сохранится - стоимость цветов повысится на 40%. Исключением может стать Владивосток, где продавцы цветов договорились 8 Марта не поднимать цену.Специалисты считают, что подъём цены на 40%, а в некоторых регионах и на 50%, обусловлен "бешеным спросом". Кроме того, произошло подорожание цветов и у поставщиков, так что в некоторых случаях поднятие цены является обоснованным. ФАС называет ситуацию на цветочном рынке сезонным спросом. Многие мужчины дарят своим женщинам цветы только на 8 Марта, чем и пользуются представители этого сегмента бизнеса.