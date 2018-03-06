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Эксперты: Стоимость цветов к 8 Марта может подняться на 40%

Эксперты предрекают резкий скачок цен на цветы, обусловленный спросом к 8 Марта. По мнению специалистов, букет к празднику обойдётся мужчинам на 40% дороже, чем в обычные дни.

Эксперты: Стоимость цветов к 8 Марта может подняться на 40%


Праздник 8 Марта с нетерпением ждут не только женщины, но и продавцы цветов. Именно в этот день цены на букеты поднимаются до немыслимых высот. Эксперты полагают, что в этом году тенденция сохранится - стоимость цветов повысится на 40%. Исключением может стать Владивосток, где продавцы цветов договорились 8 Марта не поднимать цену.

Специалисты считают, что подъём цены на 40%, а в некоторых регионах и на 50%, обусловлен "бешеным спросом". Кроме того, произошло подорожание цветов и у поставщиков, так что в некоторых случаях поднятие цены является обоснованным. ФАС называет ситуацию на цветочном рынке сезонным спросом. Многие мужчины дарят своим женщинам цветы только на 8 Марта, чем и пользуются представители этого сегмента бизнеса.
Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:10
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