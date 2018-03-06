В России вырос объем теневого банковского сектора до $45 трлн

Сумма активов теневого банковского сектора в России по итогам двухлетней давности составила $76,3 млрд. Это на 23% больше, чем в 2015 году; данных за прошедший год пока нет. Однако эксперты считают, что этот рост продолжился из-за падения экономики и усиления работы фискальных служб.Данные были озвучены в докладе Совета по финансовой стабильности (Базель) при «Большой 20-ке». Эти структуры предоставляют альтернативный официальным банкам путь кредитования, уходя от налогообложения. Таким видом деятельности занимаются: страховые компании, финансовые учреждения вспомогательного характера, пенсионные фонды,