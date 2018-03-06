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Курс валют на 06.03.2018

В России вырос объем теневого банковского сектора до $45 трлн

Рост финансового сектора экономики, который занимается банковской деятельностью по "серым схемам" вырос в России на 20% в период с 2015 по 2016 годы. Речь идет только о теневом бизнесе. Об этом сообщили европейские эксперты в Базеле.

Сумма активов теневого банковского сектора в России по итогам двухлетней давности составила $76,3 млрд. Это на 23% больше, чем в 2015 году; данных за прошедший год пока нет. Однако эксперты считают, что этот рост продолжился из-за падения экономики и усиления работы фискальных служб.

В России вырос объем теневого банковского сектора до $45 трлн


Данные были озвучены в докладе Совета по финансовой стабильности (Базель) при «Большой 20-ке». Эти структуры предоставляют альтернативный официальным банкам путь кредитования, уходя от налогообложения. Таким видом деятельности занимаются: страховые компании, финансовые учреждения вспомогательного характера, пенсионные фонды,
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:40
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