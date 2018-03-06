Рассекречен большой седан Volkswagen I.D. без руля и педалей
В сети представили большой седан Volkswagen I.D. Vizzion. Автомобиль отличается полностью автономной системой, поэтому у него нет ни руля, ни педалей, ни каких-либо кнопок.
Габариты Volkswagen I.D. Vizzion составляют 5163/1947/1506 мм, расстояние между осями - 3 100 мм, а вместительность багажного отделения составляет 565 литров. Автомобиль оснащён матричными фарами, дикорирован светодиодами, а также имеет стёкла с фотохромным покрытием.
Volkswagen I.D. Vizzion является полностью электрическим — на передней оси установлен электрический двигатель производительностью 102 лошадиные силы, а на задней оси мотор выдаёт 204 лошадиные силы. К тому же седан оснащён батареей ёмкостью 111 кВт/час, одного заряда которой хватает на 665 км.
Габариты Volkswagen I.D. Vizzion составляют 5163/1947/1506 мм, расстояние между осями - 3 100 мм, а вместительность багажного отделения составляет 565 литров. Автомобиль оснащён матричными фарами, дикорирован светодиодами, а также имеет стёкла с фотохромным покрытием.
Volkswagen I.D. Vizzion является полностью электрическим — на передней оси установлен электрический двигатель производительностью 102 лошадиные силы, а на задней оси мотор выдаёт 204 лошадиные силы. К тому же седан оснащён батареей ёмкостью 111 кВт/час, одного заряда которой хватает на 665 км.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:20