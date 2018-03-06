АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Рассекречен большой седан Volkswagen I.D. без руля и педалей

В сети представили большой седан Volkswagen I.D. Vizzion. Автомобиль отличается полностью автономной системой, поэтому у него нет ни руля, ни педалей, ни каких-либо кнопок.

Рассекречен большой седан Volkswagen I.D. без руля и педалей


Габариты Volkswagen I.D. Vizzion составляют 5163/1947/1506 мм, расстояние между осями - 3 100 мм, а вместительность багажного отделения составляет 565 литров. Автомобиль оснащён матричными фарами, дикорирован светодиодами, а также имеет стёкла с фотохромным покрытием.

Volkswagen I.D. Vizzion является полностью электрическим — на передней оси установлен электрический двигатель производительностью 102 лошадиные силы, а на задней оси мотор выдаёт 204 лошадиные силы. К тому же седан оснащён батареей ёмкостью 111 кВт/час, одного заряда которой хватает на 665 км.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова анонсировала концерт в Липецке
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
Просмотреть все новости