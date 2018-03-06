Рассекречен большой седан Volkswagen I.D. без руля и педалей

Габариты Volkswagen I.D. Vizzion составляют 5163/1947/1506 мм, расстояние между осями - 3 100 мм, а вместительность багажного отделения составляет 565 литров. Автомобиль оснащён матричными фарами, дикорирован светодиодами, а также имеет стёкла с фотохромным покрытием.Volkswagen I.D. Vizzion является полностью электрическим — на передней оси установлен электрический двигатель производительностью 102 лошадиные силы, а на задней оси мотор выдаёт 204 лошадиные силы. К тому же седан оснащён батареей ёмкостью 111 кВт/час, одного заряда которой хватает на 665 км.