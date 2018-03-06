В Женеве рассекретили концепт Skoda Vision X
До начала автосалона в Женеве был полностью рассекречен концепт Skoda Vision X. На основе данного концепта чешские производители в следующем году намерены выпустить новый серийный кроссовер, который по своим габаритам будет сопоставим с VW T-Roc.
Концепт Skoda Vision X является представителем фирменной стилистики бренда с двухярусной светотехникой спереди. В модельном ряду производителя новинка займёт место на ступень ниже Skoda Karoq. В длину кроссовер составляет 4 255 мм, при колёсной базе 2 645 мм, а багажный отсек имеет вместительность 380 литров.
Салон Skoda Vision X рассчитан на 4 посадочных места, в распоряжении водителя крупная цифровая приборная панель и внушительный дисплей мультимедийной системы, выполненный в «парящем» положении.
Силовая установка концепта состоит из битопливного двигателя, который работает на бензине, природном газе, и двух электрических моторов, один из них является стартер-генератором. Особенностью концепта является то, что водитель сможет сам выбирать ведущую ось между тремя вариантами привода — полного, заднего или переднего.
Концепт Skoda Vision X является представителем фирменной стилистики бренда с двухярусной светотехникой спереди. В модельном ряду производителя новинка займёт место на ступень ниже Skoda Karoq. В длину кроссовер составляет 4 255 мм, при колёсной базе 2 645 мм, а багажный отсек имеет вместительность 380 литров.
Салон Skoda Vision X рассчитан на 4 посадочных места, в распоряжении водителя крупная цифровая приборная панель и внушительный дисплей мультимедийной системы, выполненный в «парящем» положении.
Силовая установка концепта состоит из битопливного двигателя, который работает на бензине, природном газе, и двух электрических моторов, один из них является стартер-генератором. Особенностью концепта является то, что водитель сможет сам выбирать ведущую ось между тремя вариантами привода — полного, заднего или переднего.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:10