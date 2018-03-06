Роботы научились предугадывать человеческие мысли и движения

По словам исследователей, для своих целей они использовали рекуррентную нейронную сеть. Она дает возможность проанализировать цепь происходящих событий. Это позволяло роботам передавать верно считанные жесты сквозь разные уровни собственной нейронной сети, после чего полученная информация нормализовалась и могла быть использована в дальнейших наблюдениях. Такое обучение происходило достаточно в быстром темпе и машины за короткое время смогли стать очень точными в своих предсказаниях.В будущем ученые надеются, что исследование поможет создать такого робота, с которым человек будет существовать наиболее комфортно, ведь тот сможет правильно считывать человеческие жесты.