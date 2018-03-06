БАДЫ вредят детскому здоровью

На данный момент существует нехватка лекарственных препаратов и зачастую, родители необдуманно покупают биодобавки в надежде на то, что они излечат любое заболевание ребенка. Врачи выдвинули вопрос парламентариям, возможно ли запретить БАД вообще? 206 препаратов признали безвредными для детей, существующие в перечне Всемирной организации, сообщила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Большое количество препаратов на рынке не исследованы так, как это не дешевая процедура. По словам депутата Московской государственной думы Татьяны Барышевой, каждым днем количество лекарств разрешенных для приема детям, уменьшается. Большинство педиатров назначают детям не целую дозу лекарства, а половинки, тем самым надеются, что это принесет меньший вред здоровью пациента.Жанна Галеева зам. начальника отдела мед обеспечения заявила о необходимости учета правильной дозировки в инструкции по разным возрастным категориям. К сожалению, большинство лекарственных производителей не указывают этой информации, и это приводит к тому, что аптеки вынуждены измельчать лекарственные препараты и расфасовывать в нужной дозировке. Данное действие закон запрещает так, как угадать точные порции невозможно, что может привести к ужасным последствиям. Для решения данной проблемы нужно внести изменения в федеральное законодательство, поставив на первое место вопрос о выпуске медикаментов в детских дозировках, сделал заявление Андрей Епишин, член Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.На фоне данной проблемы пользуются продавцы биодобавок. Рассказывая о «преимуществах лекарства» вводят в заблуждение родителей. Большинство добавок не проходят клинических проверок и имеют множество побочных эффектов, уведомила Жанна Галеева.В ближайшее время парламентарии рассмотрят предстоящие вопросы о запрете биодобавок, а также проблемы с выпуском медикаментов для детей.