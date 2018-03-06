Язычники из Кировской области сожгли умершего на погребальном костре

Организаторы события поделились информацией, что такой обряд был последним желанием покойного, который увлекался традициями древней Руси. Языческая община на своей странице в социальной сети обращалась к общественности восславить покойного, так как он ушел «огненной тропой в чертог Ярилы».Организаторы обряда сделали специальный погребальный костер. Технология изготовления такого костра вызвала оживленный интерес со стороны подписчиков. Язычники быстро отреагировали и рассказали, что для такого костра необходимы сухие хвойные и березовые дрова, по 4 и 2 кубометра. Даже, невзирая на сильный мороз, костер горел отлично.Стоит отметить, что подобное погребения, путем кремации в соответствии с федеральным законом не запрещено, но оно должно проводиться в специальных учреждениях, а не на открытом воздухе.