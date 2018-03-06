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Язычники из Кировской области сожгли умершего на погребальном костре

Стало известно, что в Кировской области язычники провели обряд для своего умершего друга. Обряд включал в себя огненное погребение, которое было сфотографировано и опубликовано в социальных сетях.

Организаторы события поделились информацией, что такой обряд был последним желанием покойного, который увлекался традициями древней Руси. Языческая община на своей странице в социальной сети обращалась к общественности восславить покойного, так как он ушел «огненной тропой в чертог Ярилы».

Язычники из Кировской области сожгли умершего на погребальном костре


Организаторы обряда сделали специальный погребальный костер. Технология изготовления такого костра вызвала оживленный интерес со стороны подписчиков. Язычники быстро отреагировали и рассказали, что для такого костра необходимы сухие хвойные и березовые дрова, по 4 и 2 кубометра. Даже, невзирая на сильный мороз, костер горел отлично.

Стоит отметить, что подобное погребения, путем кремации в соответствии с федеральным законом не запрещено, но оно должно проводиться в специальных учреждениях, а не на открытом воздухе.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:30
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