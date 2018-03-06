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В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились угарным газом

В ночь на 5 марта в Чебоксарах госпитализировали пятерых несовершеннолетних детей в местную больницу с подозрением на отравление угарным газом. По счастливой случайности, все дети остались живы.
В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились угарным газом


В комнате одной из квартир многоэтажки по Мичмана Павлова спали пять детей в возрасте от 9 до 16 лет. Их родители спали в другой комнате. По их признанию, никакого запаха они не чувствовали.

Эксперты, осмотревшие газовую колонку, установили, что в месте стыка дымохода и стены были щели из-за плохого закрепления и через них продукты сгорания газа обратной тягой проникали в жилище. По информации следкома, в прошлом месяце представители газовой службы осматривали колонку. Как отмечают в ведомстве, в ходе проводимой доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку как действиям должностных лиц, так и сотрудников газовой службы.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 06:00
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