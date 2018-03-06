Красная мгла: Аномальный “призрачный огонь” в северных районах может быть результатом хемилюминесценции

В 80-х годах научная экспедиция вместе с Вадимом Федосеевым исследовала район падения тунгусского метеорита, после чего решила направиться в северном направлении, где была замечен такой феномен. Тогда люди взяли с собою дозиметры и аппаратуру для съемок, после чего вышли к веренице небольших холмов, решив сделать на одном из них привал. Поднявшись на вершину, ученые были поражены видом огненной лавы, стремительно двигающейся в сторону лагеря. Тогда они победили спортсменов в беге на длинные дистанции, после чего решили обменяться впечатлениями от такого зрелища в безопасном месте. Затем несколько участников группы вернулись назад, но не заметили даже следов от пожара. Перед ними блестели в солнечных лучах воды озера, за которым виднелась тайга.Жительница Петербурга, будучи 14-летним ребенком, столкнулась с красной мглой в Казахстане. Тогда отец оставил ее у бабушки, и девочка помогала ей на бахче. В этот день была жаркая погода без намека на ветер, но внезапно возле горизонта показалась небольшая туча, после чего все вокруг начала закрывать пелена огня. Испуганный ребенок помчался в сторону поселка, расположенного на 4-километровом расстоянии, но этот природный феномен догнал свидетельницу события и прошел сквозь нее, переполошив всех животных. Даже старожилы никогда прежде не сталкивались со странным явлением, способным тоже убегать от преследующих людей. Такая ситуация возникла в эстонском поселке Рапла, когда жители увидели сильное зарево от огня в окрестностях. Пожарные машины гонялись за призрачным пламенем без дыма, а потом внезапно вспыхнул дом одной пожилой женщины, вот только никаких следов горения не было видно.Тогда шокированные пожарники, имеющие огромный опыт работы, долго обсуждали непонятное зрелище, так как раньше не сталкивались с такими природными шутками. Затем поступили аналогичные вызовы из других мест, а дальше ситуация повторилась. Сотрудники из Академии наук ничего толком не могли сказать по такому поводу, но предположили, что в данном случае имеют место оптические процессы. Химические реакции могут редко вызвать излучения, вызывающие красное свечение в атмосферных слоях. Однако до сих пор никто не может пояснить природу пугающего явления, замеченного также на морских просторах Чукотки. В дневнике капитана Васюкевича есть записи об инциденте, произошедшем во время выгрузки товаров с судна. Тогда небо стало темного цвета, и вода вместе со льдом приобрела багровый оттенок. Затем показалась алая пелена, охватившая со всех сторон свою добычу. В трюмах полыхало пламя без дымовой завесы и жары, а дальше оно распространилось на все части корабля. Человек при виде такого зрелища испытал настоящее потрясение, после чего его знакомые физики только шутливо говорили о чудесах природы, имеющих свои неизвестные причины для такого феномена.