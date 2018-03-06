Красная мгла: Аномальный “призрачный огонь” в северных районах может быть результатом хемилюминесценции
В северных районах страны жители иногда сталкивались с аномальным “призрачным огнем”, называемым красной мглой. Также он может появиться на море, а ученые до сих пор не выяснили природу явления, имея версию о результате хемилюминесценции.
В 80-х годах научная экспедиция вместе с Вадимом Федосеевым исследовала район падения тунгусского метеорита, после чего решила направиться в северном направлении, где была замечен такой феномен. Тогда люди взяли с собою дозиметры и аппаратуру для съемок, после чего вышли к веренице небольших холмов, решив сделать на одном из них привал. Поднявшись на вершину, ученые были поражены видом огненной лавы, стремительно двигающейся в сторону лагеря. Тогда они победили спортсменов в беге на длинные дистанции, после чего решили обменяться впечатлениями от такого зрелища в безопасном месте. Затем несколько участников группы вернулись назад, но не заметили даже следов от пожара. Перед ними блестели в солнечных лучах воды озера, за которым виднелась тайга.
Жительница Петербурга, будучи 14-летним ребенком, столкнулась с красной мглой в Казахстане. Тогда отец оставил ее у бабушки, и девочка помогала ей на бахче. В этот день была жаркая погода без намека на ветер, но внезапно возле горизонта показалась небольшая туча, после чего все вокруг начала закрывать пелена огня. Испуганный ребенок помчался в сторону поселка, расположенного на 4-километровом расстоянии, но этот природный феномен догнал свидетельницу события и прошел сквозь нее, переполошив всех животных. Даже старожилы никогда прежде не сталкивались со странным явлением, способным тоже убегать от преследующих людей. Такая ситуация возникла в эстонском поселке Рапла, когда жители увидели сильное зарево от огня в окрестностях. Пожарные машины гонялись за призрачным пламенем без дыма, а потом внезапно вспыхнул дом одной пожилой женщины, вот только никаких следов горения не было видно.
Тогда шокированные пожарники, имеющие огромный опыт работы, долго обсуждали непонятное зрелище, так как раньше не сталкивались с такими природными шутками. Затем поступили аналогичные вызовы из других мест, а дальше ситуация повторилась. Сотрудники из Академии наук ничего толком не могли сказать по такому поводу, но предположили, что в данном случае имеют место оптические процессы. Химические реакции могут редко вызвать излучения, вызывающие красное свечение в атмосферных слоях. Однако до сих пор никто не может пояснить природу пугающего явления, замеченного также на морских просторах Чукотки. В дневнике капитана Васюкевича есть записи об инциденте, произошедшем во время выгрузки товаров с судна. Тогда небо стало темного цвета, и вода вместе со льдом приобрела багровый оттенок. Затем показалась алая пелена, охватившая со всех сторон свою добычу. В трюмах полыхало пламя без дымовой завесы и жары, а дальше оно распространилось на все части корабля. Человек при виде такого зрелища испытал настоящее потрясение, после чего его знакомые физики только шутливо говорили о чудесах природы, имеющих свои неизвестные причины для такого феномена.
В 80-х годах научная экспедиция вместе с Вадимом Федосеевым исследовала район падения тунгусского метеорита, после чего решила направиться в северном направлении, где была замечен такой феномен. Тогда люди взяли с собою дозиметры и аппаратуру для съемок, после чего вышли к веренице небольших холмов, решив сделать на одном из них привал. Поднявшись на вершину, ученые были поражены видом огненной лавы, стремительно двигающейся в сторону лагеря. Тогда они победили спортсменов в беге на длинные дистанции, после чего решили обменяться впечатлениями от такого зрелища в безопасном месте. Затем несколько участников группы вернулись назад, но не заметили даже следов от пожара. Перед ними блестели в солнечных лучах воды озера, за которым виднелась тайга.
Жительница Петербурга, будучи 14-летним ребенком, столкнулась с красной мглой в Казахстане. Тогда отец оставил ее у бабушки, и девочка помогала ей на бахче. В этот день была жаркая погода без намека на ветер, но внезапно возле горизонта показалась небольшая туча, после чего все вокруг начала закрывать пелена огня. Испуганный ребенок помчался в сторону поселка, расположенного на 4-километровом расстоянии, но этот природный феномен догнал свидетельницу события и прошел сквозь нее, переполошив всех животных. Даже старожилы никогда прежде не сталкивались со странным явлением, способным тоже убегать от преследующих людей. Такая ситуация возникла в эстонском поселке Рапла, когда жители увидели сильное зарево от огня в окрестностях. Пожарные машины гонялись за призрачным пламенем без дыма, а потом внезапно вспыхнул дом одной пожилой женщины, вот только никаких следов горения не было видно.
Тогда шокированные пожарники, имеющие огромный опыт работы, долго обсуждали непонятное зрелище, так как раньше не сталкивались с такими природными шутками. Затем поступили аналогичные вызовы из других мест, а дальше ситуация повторилась. Сотрудники из Академии наук ничего толком не могли сказать по такому поводу, но предположили, что в данном случае имеют место оптические процессы. Химические реакции могут редко вызвать излучения, вызывающие красное свечение в атмосферных слоях. Однако до сих пор никто не может пояснить природу пугающего явления, замеченного также на морских просторах Чукотки. В дневнике капитана Васюкевича есть записи об инциденте, произошедшем во время выгрузки товаров с судна. Тогда небо стало темного цвета, и вода вместе со льдом приобрела багровый оттенок. Затем показалась алая пелена, охватившая со всех сторон свою добычу. В трюмах полыхало пламя без дымовой завесы и жары, а дальше оно распространилось на все части корабля. Человек при виде такого зрелища испытал настоящее потрясение, после чего его знакомые физики только шутливо говорили о чудесах природы, имеющих свои неизвестные причины для такого феномена.