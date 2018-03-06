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У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую женскую роль

Лучшей актрисой года, по мнению Американской киноакадемии стала Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса получила «Оскар», но во время вечеринки кто-то украл награду.

Известно, что статуэтку нашли и вернули своей обладательнице, когда начался бал губернаторов, проходивший после награждения. По сообщению источников, «Оскар» был схвачен вором, который выкрал статуэтку, когда Макдорманд отложила ее для общения со своими коллегами и гостями бала.

У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую женскую роль


Кара Бакли, журналист из Нью-Йорк Таймс написала на своей странице в социальной сети, что похититель был задержан благодаря одному из фотографов, который остановил грабителя, когда тот хотел скрыться в толпе. Кроме того, были опубликованы фото одного из подозреваемых, который был запечатлен с «Оскаром» в руках. Известно, что Фрэнсис Макдорманд попросила не задерживать вора и просто отпустить его. Но правоохранительные органы все же задержали подозреваемого.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Сегодня, 03:00
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