У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую женскую роль

Известно, что статуэтку нашли и вернули своей обладательнице, когда начался бал губернаторов, проходивший после награждения. По сообщению источников, «Оскар» был схвачен вором, который выкрал статуэтку, когда Макдорманд отложила ее для общения со своими коллегами и гостями бала.Кара Бакли, журналист из Нью-Йорк Таймс написала на своей странице в социальной сети, что похититель был задержан благодаря одному из фотографов, который остановил грабителя, когда тот хотел скрыться в толпе. Кроме того, были опубликованы фото одного из подозреваемых, который был запечатлен с «Оскаром» в руках. Известно, что Фрэнсис Макдорманд попросила не задерживать вора и просто отпустить его. Но правоохранительные органы все же задержали подозреваемого.