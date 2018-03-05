Химики с астрономами исследуют эволюцию формирования строительных «блоков жизни» в космосе

Последнее исследование, в котором представлены эксперименты Лоуренса Беркли из Лаборатории Беркли (Berkeley Lab), может помочь объяснить присутствие пирена, который представляет собой химическое соединение, известное как полициклический ароматический углеводород, и подобные соединения в некоторых метеоритах.«Мы считаем, что некоторые из первых углеродных структур эволюционировали во Вселенной. Начиная с простых газов, вы можете создавать одномерные и двумерные структуры, а пирен может привести вас к двумерному графену. Оттуда вы можете добраться до графита, и начинается эволюция более сложной химии», - сказал Мусахид Ахмед, ученый из отдела химических наук Беркли Лаборатории.Исследователи обнаружили, что те же самые нагретые химические процессы, которые приводят к образованию пирена, также относятся к процессам сжигания в двигателях транспортных средств, например, и образованию частиц сажи. Последнее исследование основывается на более ранних работах, в которых анализировались углеводороды с меньшими молекулярными кольцами, которые также наблюдались в космосе, в том числе в лунном титане Сатурна - бензоле и нафталине.Взаимодействие между астрономами и химиками поможет понять историю о том, как образуются химические предшественники жизни во Вселенной.