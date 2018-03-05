Новый спектрограф MATISSE от ESA совершил первые наблюдения за Вселенной

Первые наблюдения MATISSE использовали вспомогательные телескопы VLTI для изучения некоторых самых ярких звезд в ночном небе, включая Сириуса, Ригеля и Бетельгейзе, и показали, что инструмент работает хорошо.MATISSE наблюдает инфракрасный световой свет между видимой и микроволновой длин волн электромагнитного спектра, охватывающий длины волн от 3 до 13 микрометров (мкм). Это спектрограф спектрального интерферометра второго поколения для очень больших телескопов ESO, который может использовать несколько телескопов и волновую природу света. Таким образом, он создает более подробные изображения небесных объектов, чем может быть получен с любым существующим или планируемым одиночным телескопом на этих длинах волн.После 12 лет разработки большим количеством инженеров и астрономов во Франции, Германии, Австрии, Нидерландах и в ESO, и после обширного периода напряженной работы по установке и тестированию этого очень сложного инструмента, первоначальные наблюдения подтвердили, что MATISSE работая как ожидалось.Первоначальные наблюдения MATISSE производились над звездой класса «красный гигант» Бельтегейзе, которая, как ожидается, взорвется как сверхновая в течение нескольких сотен тысяч лет. Наблюдения показывают, что звезда, по-видимому, имеет разный размер при наблюдении на разных длинах волн. Такие данные позволят астрономам дополнительно исследовать окрестности огромной звезды, и как она проливает материал в космос.MATISSE будет способствовать нескольким фундаментальным направлениям исследований в области астрономии, сосредоточиваясь, в частности, на внутренних областях дисков вокруг молодых звезд, где формируются планеты, изучении звезд на разных этапах их жизни и окружении сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.