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NASA опубликовало снимки колоссального шторма на Сатурне, сделанные Cassini

Ученые NASA опубликовали снимок гигантской бури на Сатурне. Снимки были получены с помощью уже погибшей автоматической межпланетной станции Cassini.

NASA опубликовало снимки колоссального шторма на Сатурне, сделанные Cassini


В отличие от других планет в Солнечной системе, Сатурн, похоже, накапливает огромное количество энергии в течение нескольких земных десятилетий, а затем выпускает ее сразу в виде закрученной и хаотической грозы.

Ученые не уверены, почему планета ведет себя таким образом, но эти массивные бури происходят примерно раз в каждый сатурнианский год, тоесть каждые 30 земных лет, и известны как Великие белые пятна.

NASA опубликовало снимки колоссального шторма на Сатурне, сделанные Cassini


Великое Белое пятно, также названое Великой Северной Бурей, является самым мощным штормом, когда-либо наблюдаемой миссией Cassini на Сатурне. Он начался в конце 2010 года и продолжался в течение нескольких месяцев, но более трех лет воздействовал на облака, температуру и состав атмосферы.

Буря была сфотографирована зондом 25 февраля 2011 года, примерно через 12 недель после начала. Фактически, буря прогремела вокруг планеты и догнала саму себя. Некоторые облака на юге и западе от штормовой головы можно увидеть окрашенными в синий цвет, поскольку они взаимодействуют с другими течениями в атмосфере, а штормовая голова вихрится белым и желтым. Cassini обнаружил, что этот шторм был настолько огромным и мощным, что он смог нарушить атмосферу на экваторе планеты на расстоянии нескольких десятков тысяч километров.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:40
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