Блокирование программ самоликвидации клеток организма поможет остановить смерть – Ученые
Российские ученые из НИИ и МГУ выяснили, что блокирование программ самоликвидации клеток организма поможет остановить смерть. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Клеточные геномы могут иметь такие программы, но для активизации процесса и сигналов нужны определенные условия. Во время опытов в специальных лабораториях с новейшим оборудованием были рассмотрены патологические образцы рака.
Оказалось, что клетки могут спасти себя от гибели, если выключат кавеолин-1, потому что данный белок начинает необратимые процессы. Пока специалисты занимаются изучением данного вещества, но данный метод может в будущем остановить смертность среди населения планеты.
Клеточные геномы могут иметь такие программы, но для активизации процесса и сигналов нужны определенные условия. Во время опытов в специальных лабораториях с новейшим оборудованием были рассмотрены патологические образцы рака.
Оказалось, что клетки могут спасти себя от гибели, если выключат кавеолин-1, потому что данный белок начинает необратимые процессы. Пока специалисты занимаются изучением данного вещества, но данный метод может в будущем остановить смертность среди населения планеты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30