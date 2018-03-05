Блокирование программ самоликвидации клеток организма поможет остановить смерть – Ученые

Клеточные геномы могут иметь такие программы, но для активизации процесса и сигналов нужны определенные условия. Во время опытов в специальных лабораториях с новейшим оборудованием были рассмотрены патологические образцы рака.Оказалось, что клетки могут спасти себя от гибели, если выключат кавеолин-1, потому что данный белок начинает необратимые процессы. Пока специалисты занимаются изучением данного вещества, но данный метод может в будущем остановить смертность среди населения планеты.