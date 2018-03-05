Ученые разгадали загадку происхождения странного горного хребта на луне Сатурна Япете

Долгое время ученые ломали голову над происхождением странного горного хребта, возвышающегося на луне Сатурна Япете ввысь на двадцать километров, из-за чего спутник похож на грецкий орех. Недавно исследователи Университета Хопкинса в Балтиморе выдвинули гипотезу, согласно которой загадочный горный хребет Япета протяженностью в 1,4 тысячи километров, является остаточным материалом из колец Сатурна, который не удержали гравитация остальных лун кольцевой планеты.Но из-за падения крупных объектов на поверхность возникают кратеры, а не возвышения. Ученые объяснили противоположный эффект феноменом Япета, так как гравитация луны особая, из-за чего объекты, притянутые гравитацией, плавно оседают на ее поверхность, а не падают с бешеной скоростью, как на ее собратьях.К подобным выводам ученых натолкнули данные Cassini, которых так много, что, несмотря на то, что зонд погиб еще в прошлом году, исследования полученного при помощи его материала, хватит на несколько лет вперед. В NASA подтвердили гипотезу ученых о формировании горной гряды на Япете вследствие оседания на его поверхность материала из колец Сатурна.