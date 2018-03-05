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Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото наследника Соломона с “адским” котом Люцифером

Ведущая решила порадовать поклонников новым сюжетом, посвященным ее наследнику Соломону. Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото малыша вместе с “адским” котом Люцифером.

Она решила взять питомца в свой сочинский дом, после чего подобрала такую кличку из-за черного цвета шерсти. Сейчас он ведет себя, как настоящий хозяин подземного мира и царственно расхаживает по комнатам. Ребенок с удовольствием позирует перед камерой вместе со своим любимцем, но многие подписчики осудили Анфису Чехову за неудачный выбор имени для животного.

Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото наследника Соломона с “адским” котом Люцифером


Они считают, что это не принесет ничего хорошего хозяевам, хотя сама звезда не реагирует на такие слова. Она иногда называет “чертенком” сына из-за его активности. Пользователи сетей отметили, что мальчик растет любознательным и открытым человеком, а сама ведущая радуется, когда может уделить ему больше времени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:10
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