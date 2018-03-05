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NASA приступает к испытаниям посадочного модуля InSight

По данным пресс-службы NASA, специалисты в скором времени приступят к испытаниям марсианского посадочного модуля InSight. Таким образом, серия тестов начнется на базе ВВС США Ванденберг в течение текущей недели.

NASA приступает к испытаниям посадочного модуля InSight


Отмечается, что с помощью самолета аппарат доставили на военную базу Ванденберг с предприятия Lockheed Martin. Оттуда InSight на борту ракеты Atlas V отправиться к Марсу, при этом стартовое окно откроется 5 мая.

В NASA утверждают, что после завершения функциональных тестов разработчики проведут обновление программной платформы аппарата, а также проверят работу научного оборудования. После готовности модуля к старту, он должен отправиться на Красную планету, прибытие до которой планируется 26 ноября текущего года. В рамках своей миссии InSight проработает на Марсе 728 дней.

Стоит отметить, что ключевые испытания были проведены еще на базе предприятия Lockheed Martin в Литтлтоне. Тогда эксперты проверили работу аппарата в жестких условиях.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:40
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