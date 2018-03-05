NASA приступает к испытаниям посадочного модуля InSight

Отмечается, что с помощью самолета аппарат доставили на военную базу Ванденберг с предприятия Lockheed Martin. Оттуда InSight на борту ракеты Atlas V отправиться к Марсу, при этом стартовое окно откроется 5 мая.В NASA утверждают, что после завершения функциональных тестов разработчики проведут обновление программной платформы аппарата, а также проверят работу научного оборудования. После готовности модуля к старту, он должен отправиться на Красную планету, прибытие до которой планируется 26 ноября текущего года. В рамках своей миссии InSight проработает на Марсе 728 дней.Стоит отметить, что ключевые испытания были проведены еще на базе предприятия Lockheed Martin в Литтлтоне. Тогда эксперты проверили работу аппарата в жестких условиях.