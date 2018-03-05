На Земле в будущем выкипит вся вода, предостерегают ученые
Согласно предсказаниям экспертов, в будущем Земля станет совершенно безводной планетой, так как вода на ней выкипит и испарится. А так как вода является наиважнейшим компонентом жизни во Вселенной, нетрудно догадаться, что станет после этого с человечеством.
Вода является самым ценным ресурсом на планете, так как без нее не сможет выжить никто. В данное время на Земле вода представлена в избытке, однако, согласно информации, предоставленной изданием ToDay News Ufa, подобные комфортные условия на нашей планете в будущем исчезнут, так как вода на Земле вскипит и испарится.
Согласно предсказаниям ученых, этот процесс произойдет в момент трансформации Солнца в красного гиганта, тоесть через 4-5 миллиарда лет приблизительно. В это время главная звезда Солнечной системы существенно раздуется в размерах из-за выгорания водорода в своей структуре. Вследствие этого температура на Солнце станет еще более раскаленной, из-за чего вода на нашей планет закипит.
Однако ученые озвучили и менее оптимистический сценарий, согласно которому воду на Земле может вскипятить мощная вспышка на Солнце, из-за чего в космическое пространство вылетит огромное количество раскаленной плазмы, которое, достигнув за несколько дней Земли, создаст на ее поверхности сильный тепловой эффект. Подобное может произойти в любую минуту, считают ученые.
Вода является самым ценным ресурсом на планете, так как без нее не сможет выжить никто. В данное время на Земле вода представлена в избытке, однако, согласно информации, предоставленной изданием ToDay News Ufa, подобные комфортные условия на нашей планете в будущем исчезнут, так как вода на Земле вскипит и испарится.
Согласно предсказаниям ученых, этот процесс произойдет в момент трансформации Солнца в красного гиганта, тоесть через 4-5 миллиарда лет приблизительно. В это время главная звезда Солнечной системы существенно раздуется в размерах из-за выгорания водорода в своей структуре. Вследствие этого температура на Солнце станет еще более раскаленной, из-за чего вода на нашей планет закипит.
Однако ученые озвучили и менее оптимистический сценарий, согласно которому воду на Земле может вскипятить мощная вспышка на Солнце, из-за чего в космическое пространство вылетит огромное количество раскаленной плазмы, которое, достигнув за несколько дней Земли, создаст на ее поверхности сильный тепловой эффект. Подобное может произойти в любую минуту, считают ученые.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:06