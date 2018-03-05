Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga

В частности, под капотом кроссовера Bentley Bentayga находится гибридный силовой агрегат, состоящий из 4-цилиндрового турбированного двигателя V8 и электрического мотора общей производительностью 680 лошадиных сил на одной электротяге кроссовер сможет проехать 50 км. От бытовой электросети полностью зарядить батарею можно за 7,5 часа, а при использовании более мощной станции понадобится всего 2,5 часа.Автомобиль Bentley Bentayga оснащён функцией E Mode, которая позволит водителю выбирать один из трёх режимов работы электрического мотора. К тому же в салона появилась видоизменённая приборная панель и мультимедийная система, на которую также выводятся данные о работе гибридного агрегата.Внешне гибридный кроссовер Bentley Bentayga от других модификаций отличается только шильдиками на кузове с надписью Hybrid и ступичными колпачками.