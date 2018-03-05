АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию НЛО

Исследователи во время просмотра снимков Google Earth заметили возле Антарктиды НЛО. Объект упал на остров Южная Георгия и оставил после крушения огромный след.


Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию НЛО


Ролик был опубликован в сетях, а также эксперты отметили, что данная территория является идеальным убежищем для пришельцев. На острове живут 20 человек, которые не могут увидеть все секреты, скрывающиеся во льдах. Спутник смог зафиксировать неудачное приземление корабля и последствия его торможения.



После публикации сюжет собрал 30000 просмотров. Многие люди поддержали уфологов, не сомневаясь в существовании НЛО. Скептики выразили мнение, что это может быть кусок обычного ледника, отколовшегося от горы и упавшего в этом месте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости