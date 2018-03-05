Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию НЛО

Ролик был опубликован в сетях, а также эксперты отметили, что данная территория является идеальным убежищем для пришельцев. На острове живут 20 человек, которые не могут увидеть все секреты, скрывающиеся во льдах. Спутник смог зафиксировать неудачное приземление корабля и последствия его торможения.После публикации сюжет собрал 30000 просмотров. Многие люди поддержали уфологов, не сомневаясь в существовании НЛО. Скептики выразили мнение, что это может быть кусок обычного ледника, отколовшегося от горы и упавшего в этом месте.