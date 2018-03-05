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Библейская дата конца света наступит 24 июня нынешнего года – Исследователи

Американскому исследователю Матье Жан-Марку Джозефу Родригу удалось расшифровать последнюю книгу Библии, где есть пророчества о конце света. Она наступит 24 июня нынешнего года, хотя раньше тоже были многие прогнозы, не воплотившиеся в реальность.

Он обратил внимание на слова из Книги Откровения, говорящие, что зверь будет властвовать 42 месяца, после чего апостол Иоанн Богослов призывает мудрых людей вычислить человеческое число, упоминая цифру 666. Эксперт увидел в этом отрывке важную информацию, касающуюся землян.

Библейская дата конца света наступит 24 июня нынешнего года – Исследователи


Если верить текстам, человечество уже доживает последние дни, после чего должно погибнуть из-за страшной катастрофы. Наша планета превратиться в пустыню и никому не удастся избежать своей участи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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