Библейская дата конца света наступит 24 июня нынешнего года – Исследователи
Американскому исследователю Матье Жан-Марку Джозефу Родригу удалось расшифровать последнюю книгу Библии, где есть пророчества о конце света. Она наступит 24 июня нынешнего года, хотя раньше тоже были многие прогнозы, не воплотившиеся в реальность.
Он обратил внимание на слова из Книги Откровения, говорящие, что зверь будет властвовать 42 месяца, после чего апостол Иоанн Богослов призывает мудрых людей вычислить человеческое число, упоминая цифру 666. Эксперт увидел в этом отрывке важную информацию, касающуюся землян.
Если верить текстам, человечество уже доживает последние дни, после чего должно погибнуть из-за страшной катастрофы. Наша планета превратиться в пустыню и никому не удастся избежать своей участи.
Он обратил внимание на слова из Книги Откровения, говорящие, что зверь будет властвовать 42 месяца, после чего апостол Иоанн Богослов призывает мудрых людей вычислить человеческое число, упоминая цифру 666. Эксперт увидел в этом отрывке важную информацию, касающуюся землян.
Если верить текстам, человечество уже доживает последние дни, после чего должно погибнуть из-за страшной катастрофы. Наша планета превратиться в пустыню и никому не удастся избежать своей участи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30