Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может указывать на ухудшение памяти

Нарушение когнитивных функций связано с повреждением сосудов мозга, что также относится к артериям, но сложно заметить патологические изменения в мелких сосудах. Во время исследования глаз можно заметить скрытую угрозу для здоровья, что подтвердили опыты с участием 12 317 добровольцев.Они прошли тесты, относящиеся к мышлению и памяти, а через 20 лет ученые провели повторные аналоги. Снимки сетчатки 60-летних особ показали, что 356 лиц имели ретинопатию, а остальные жаловались на поражения глаз. Они страдали от ухудшения памяти, после чего эксперты решили разработать новую диагностику для решения проблемы.