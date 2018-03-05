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Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может указывать на ухудшение памяти

Американские ученые выяснили, что покраснение глаз у пожилых людей может указывать на ухудшение памяти. Такая категория лиц в будущем столкнется с нейродегенеративными заболеваниями.

Нарушение когнитивных функций связано с повреждением сосудов мозга, что также относится к артериям, но сложно заметить патологические изменения в мелких сосудах. Во время исследования глаз можно заметить скрытую угрозу для здоровья, что подтвердили опыты с участием 12 317 добровольцев.

Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может указывать на ухудшение памяти


Они прошли тесты, относящиеся к мышлению и памяти, а через 20 лет ученые провели повторные аналоги. Снимки сетчатки 60-летних особ показали, что 356 лиц имели ретинопатию, а остальные жаловались на поражения глаз. Они страдали от ухудшения памяти, после чего эксперты решили разработать новую диагностику для решения проблемы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
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