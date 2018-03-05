Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес

Но бизнес на услугах маникюра и педикюра Даша потеряла из-за разногласий с партнерами.Сама Дарья рассказала, что ежедневно контролировала работу своих заведений, лично нанимала персонал и тестировала их профессиональные умения на себе и других работницах. Но со временем выяснилось, что у Пынзарь и ее партнеров разные взгляды на ведение дел, которые не позволяют совладельцам работать вместе.Пынзарь отметила, что она человек не конфликтный, а потому «раздувать из ситуации скандал» она не стала и просто предложила завершить деловые отношения.Коллеги Пынзарь отмечали щепетильность Даши в плане подбора персонала, что благотворно сказывалось на репутации салона.