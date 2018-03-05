АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» до недавнего времени был не только телеведущей и блогером, но и удачливой владелицей бутиков одежды и двух маникюрных салонов в Москве.

Но бизнес на услугах маникюра и педикюра Даша потеряла из-за разногласий с партнерами.

Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес

Сама Дарья рассказала, что ежедневно контролировала работу своих заведений, лично нанимала персонал и тестировала их профессиональные умения на себе и других работницах. Но со временем выяснилось, что у Пынзарь и ее партнеров разные взгляды на ведение дел, которые не позволяют совладельцам работать вместе.

Пынзарь отметила, что она человек не конфликтный, а потому «раздувать из ситуации скандал» она не стала и просто предложила завершить деловые отношения.

Коллеги Пынзарь отмечали щепетильность Даши в плане подбора персонала, что благотворно сказывалось на репутации салона.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости