Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» до недавнего времени был не только телеведущей и блогером, но и удачливой владелицей бутиков одежды и двух маникюрных салонов в Москве.
Но бизнес на услугах маникюра и педикюра Даша потеряла из-за разногласий с партнерами.
Сама Дарья рассказала, что ежедневно контролировала работу своих заведений, лично нанимала персонал и тестировала их профессиональные умения на себе и других работницах. Но со временем выяснилось, что у Пынзарь и ее партнеров разные взгляды на ведение дел, которые не позволяют совладельцам работать вместе.
Пынзарь отметила, что она человек не конфликтный, а потому «раздувать из ситуации скандал» она не стала и просто предложила завершить деловые отношения.
Коллеги Пынзарь отмечали щепетильность Даши в плане подбора персонала, что благотворно сказывалось на репутации салона.
Но бизнес на услугах маникюра и педикюра Даша потеряла из-за разногласий с партнерами.
Сама Дарья рассказала, что ежедневно контролировала работу своих заведений, лично нанимала персонал и тестировала их профессиональные умения на себе и других работницах. Но со временем выяснилось, что у Пынзарь и ее партнеров разные взгляды на ведение дел, которые не позволяют совладельцам работать вместе.
Пынзарь отметила, что она человек не конфликтный, а потому «раздувать из ситуации скандал» она не стала и просто предложила завершить деловые отношения.
Коллеги Пынзарь отмечали щепетильность Даши в плане подбора персонала, что благотворно сказывалось на репутации салона.