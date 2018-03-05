Наталья Ионова на недавнем мероприятии появилась в вульгарном наряде

4 марта 2018 года в Крокус Сити Холле прошла церемония награждения первой премии "Жара". Данное мероприятие претендует на звание самой объективной премии страны. Зрители в прямом эфире следили за ходом церемонии и участвовали в выборе победителей.Церемонию награждения посетили огромное количество знаменитостей: телеведущие, продюсеры, известные дизайнеры, артисты, актеры кино и театра. Всего были вручены 14 номинаций, а две из них специальные. Именно этих победителей определял зритель.Среди гостей вечера была замечена исполнительница Наталья Ионова, компанию которой на красной дорожке составил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. На артистке было надето платье с очень глубоким декольте.Грудь Глюкозы практически выпадала из чашечек. Со стороны это смотрелось пошло и очень вульгарно. Но Наталья добилась желаемого результата и когда она появилась на сцене, то оператор не мог оторвать свой взгляд от груди артистки и постоянно наводил камеру именно на эту часть ее тела.Супруг Натальи, бизнесмен Александр Чистяков, был не против того, что представители сильной половины любовались грудью его супруги весь вечер.