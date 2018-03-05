Ученые: Луна может быть искусственным творением древних цивилизаций

В трудах династии Тан описывается встреча братьев с простолюдином, оказавшимся членом семей, создавших объект, который является отражением солнечных лучей. Служитель храма отметил, что миллионы лет назад людская цивилизация имела технологии, позволяющие ей сделать ядро с множеством механизмов, а дальше создатели покрыли его металлической оболочкой, оставив внутри пустоту.После этого жители планеты отпраздновали день запуска Луны, но дальше из-за морального упадка цивилизация погибла. С точки зрения науки здесь есть феномен диаметров и расстояния между объектом, Землей и светилом, а также он всегда повернут к планете одной стороной. Во время подземной активности спутник начинает гудеть аналогично колоколу, но пока неизвестно, кто мог обслуживать сложный механизм древних мастеров.