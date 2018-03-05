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Ученые: Луна может быть искусственным творением древних цивилизаций

Ученые предположили, что Луна может быть искусственным творением древних цивилизаций после изучения древнекитайского сборника сказаний, созданного 1100 лет назад. Затем историю создания спутника рассказал монах, после чего были замечены некоторые научные парадоксы.

В трудах династии Тан описывается встреча братьев с простолюдином, оказавшимся членом семей, создавших объект, который является отражением солнечных лучей. Служитель храма отметил, что миллионы лет назад людская цивилизация имела технологии, позволяющие ей сделать ядро с множеством механизмов, а дальше создатели покрыли его металлической оболочкой, оставив внутри пустоту.

Ученые: Луна может быть искусственным творением древних цивилизаций


После этого жители планеты отпраздновали день запуска Луны, но дальше из-за морального упадка цивилизация погибла. С точки зрения науки здесь есть феномен диаметров и расстояния между объектом, Землей и светилом, а также он всегда повернут к планете одной стороной. Во время подземной активности спутник начинает гудеть аналогично колоколу, но пока неизвестно, кто мог обслуживать сложный механизм древних мастеров.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40
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