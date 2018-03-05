Создатели проведут масштабное празднование юбилея культовой игры StarCraft

Во всех проектах знаменитой студии Blizzard игроков ожидают приятные сюрпризы. Пользователям предоставят оригинальные облики интерфейса для всей действующих рас, а так же портрет-логотип геймплея StarCraft и памятную пользовательскую среду StarCraft: Remastered. Кроме того, продолжение приятных неожиданностей будет ощущаться и после праздничного месяца.Весь март и в первые числа апреля, игроки будут получать подарки. Здесь представят сюрпризы от Blizzard, которые представят портретами зергов и протоссов, обликом Сары Луизы Керриган для Роковой Вдовы. При этом, направление «Да здравствует StarCraft», коснется как World of Warcraft, так и Overwatch, а так же Diablo III и Hearthstone.К концу месяца намечают прямую трансляцию, где примут участие самые известные игроки, комментаторы и многие другие фигуры из истории StarCraft. Возможность вспомнить самые лучшие моменты игры, появится у всех почитателей увлекательного геймплея.