Создатели проведут масштабное празднование юбилея культовой игры StarCraft
«Межгалактическим юбилеем» готовится торжественно отметить свое 20-тилетие игровой онлайн-сервис Blizzard Battle.net. В марте месяце, геймплею StarCraft исполнится 20 лет, по данному случаю всем геймерами будут представлены тематические подарки от компании.
Во всех проектах знаменитой студии Blizzard игроков ожидают приятные сюрпризы. Пользователям предоставят оригинальные облики интерфейса для всей действующих рас, а так же портрет-логотип геймплея StarCraft и памятную пользовательскую среду StarCraft: Remastered. Кроме того, продолжение приятных неожиданностей будет ощущаться и после праздничного месяца.
Весь март и в первые числа апреля, игроки будут получать подарки. Здесь представят сюрпризы от Blizzard, которые представят портретами зергов и протоссов, обликом Сары Луизы Керриган для Роковой Вдовы. При этом, направление «Да здравствует StarCraft», коснется как World of Warcraft, так и Overwatch, а так же Diablo III и Hearthstone.
К концу месяца намечают прямую трансляцию, где примут участие самые известные игроки, комментаторы и многие другие фигуры из истории StarCraft. Возможность вспомнить самые лучшие моменты игры, появится у всех почитателей увлекательного геймплея.
Во всех проектах знаменитой студии Blizzard игроков ожидают приятные сюрпризы. Пользователям предоставят оригинальные облики интерфейса для всей действующих рас, а так же портрет-логотип геймплея StarCraft и памятную пользовательскую среду StarCraft: Remastered. Кроме того, продолжение приятных неожиданностей будет ощущаться и после праздничного месяца.
Весь март и в первые числа апреля, игроки будут получать подарки. Здесь представят сюрпризы от Blizzard, которые представят портретами зергов и протоссов, обликом Сары Луизы Керриган для Роковой Вдовы. При этом, направление «Да здравствует StarCraft», коснется как World of Warcraft, так и Overwatch, а так же Diablo III и Hearthstone.
К концу месяца намечают прямую трансляцию, где примут участие самые известные игроки, комментаторы и многие другие фигуры из истории StarCraft. Возможность вспомнить самые лучшие моменты игры, появится у всех почитателей увлекательного геймплея.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:20