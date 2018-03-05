АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый цвет

Настасья Самбурская удивила своих фанатов. Актриса опубликовала в Instagram новый образ. Теперь звезда "Универа" щеголяет фиолетовыми локонами.

Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый цвет


Настасья Самбурская уже неоднократно удивляла фанатов своей причёской. Девушка любит экспериментировать и часто меняет образы. Пришла весна и, вероятнее всего, актрисе захотелось перемен. В её волосах появились фиолетовые локоны. Новый дерзкий образ не всем пришёлся по душе. Некоторые поклонники раскритиковали такой цвет волос.

Помимо нового образа, Настасья Самбурская поделилась с фолловерами откровениями, которые мало кто понял. Она призналась, что что-то опять пошло не так и она вновь ошиблась. Девушка мечтает взорвать систему, и просит не мешать ей. Поклонники тут же стали строить предположения, что могло произойти в жизни Самбурской. Публикация успела уже собрать 159 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости