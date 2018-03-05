Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый цвет

Настасья Самбурская уже неоднократно удивляла фанатов своей причёской. Девушка любит экспериментировать и часто меняет образы. Пришла весна и, вероятнее всего, актрисе захотелось перемен. В её волосах появились фиолетовые локоны. Новый дерзкий образ не всем пришёлся по душе. Некоторые поклонники раскритиковали такой цвет волос.Помимо нового образа, Настасья Самбурская поделилась с фолловерами откровениями, которые мало кто понял. Она призналась, что что-то опять пошло не так и она вновь ошиблась. Девушка мечтает взорвать систему, и просит не мешать ей. Поклонники тут же стали строить предположения, что могло произойти в жизни Самбурской. Публикация успела уже собрать 159 тысяч лайков.