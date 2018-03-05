Лиза Боярская просит помощи для актрисы Татьяны Сайко, у которой диагностировали рак

На своей личной страничке в Интернете Лиза Боярская выложила фотоснимок киноактрисы Татьяны Сайко. Еще совсем недавно артистка играла в спектаклях и активно снималась в кино, но несколько лет назад врачи выявили у нее рак.Осенью 2014 года после проведения повторной биопсии у нее диагностировали плоскоклеточную карциному. Актриса три года лечилась в России, но никаких результатов это не дало. Поэтому Боярская обратилась к поклонникам за финансовой помощью, чтобы Татьяна могла продолжить свое лечение.Сайко сделали лучевую терапию, операцию, а также восемь курсов химиотерапии, но болезнь продолжает прогрессировать. Но у Татьяны есть шанс на спасение, но находится он в Израиле. Лиза сообщила, что деньги уже собраны на первые три процедуры. Теперь осталось собрать 66 тысяч долларов.Несмотря на страшный диагноз Сайко не падает духом. Она является активным пользователем социальных сетей и поддерживает людей, которые оказались в такой же ситуации, как и она. Татьяна советует обязательно бороться и любыми способами хвататься за жизнь и только в этом случае можно победить.