Билл Гейтс предложил уменьшить население планеты на 15% с помощью микрочипа

С каждым годом растёт население планеты. Учёные на протяжении нескольких десятилетий предупреждают о том, что такая популяция людей грозит полным исчерпанием природных ресурсов. Демографический кризис пока не стоит остро, из-за чего поиск решения проблемы, раз за разом откладывается.Бил Гейтс придумал, как можно уменьшить население планеты на 15% без особых затрат. Он предлагает использовать микрочипы, снижающие выработку гормона левоноргестрела. Использование устройства будет защищать от нежелательной беременности на протяжении 16 лет. Работа микрочипа основывается на сенсорах и стимуляторах, контролирующих уровень половых гормонов. Такое радикальное решение демографической проблемы также поможет защитить планету от глобального потепления.